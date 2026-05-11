Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 8:00

ZIB 8:00 vom 11.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 640vom 11.05.2026
ZIB 8:00 vom 11.05.2026

ZIB 8:00 vom 11.05.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 8:00

Folge 640: ZIB 8:00 vom 11.05.2026

9 Min.Folge vom 11.05.2026

Schülerinnen und Schüler absolvieren Mathe-Matura | Soziologe fordert stärkere Elternrolle bei Integration | Trump weist Irans Forderungen zurück | Kreuzfahrtschiff "Hondius": Erste Passagiere zurückgeflogen | Frankreich will Beziehungen zu Afrika stärken | ESC startet unter strengen Sicherheitsmaßnahmen | Wetter

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 8:00
ORF2
ZIB 8:00

ZIB 8:00

Alle 1 Staffeln und Folgen