ZIB 8:00 vom 02.06.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 8:00
Folge 654: ZIB 8:00 vom 02.06.2026
10 Min.Folge vom 02.06.2026
Signation | Themen | EU einigt sich auf Rückführungsverordnung | Perterer: "Gibt viele offene Fragen" | Erneute russische Angriffe auf Ukraine gemeldet | Gericht kippt Müllgebühr bei Festivals | Essstörungen bleiben häufig undiagnostiziert | Österreich gewinnt WM-Test gegen Tunesien | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"
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