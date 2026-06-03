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ZIB 8:00
Folge 655: ZIB 8:00 vom 03.06.2026
9 Min.Folge vom 03.06.2026
Müller (ORF): Österreich will Sitz im UNO-Sicherheitsrat | Iran soll US-Flotte angegriffen haben | Cupal: EU bewertet Defizitverfahren Österreichs | Schumann rechtfertigt Einsparungen im Sozialbereich | Immer mehr Sommerunfälle durch Hitze | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
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