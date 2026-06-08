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ZIB 8:00 vom 08.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 657vom 08.06.2026
ZIB 8:00 vom 08.06.2026

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Folge 657: ZIB 8:00 vom 08.06.2026

9 Min.Folge vom 08.06.2026

Iran und Israel: Angriffe und Gegenangriffe | Xi Jinping zu Staatsbesuch in Nordkorea | Siebenhofer: "China will Stabilität" | Budgetplanung vor Abschluss | Neues Modell ersetzt Bildungskarenz | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"

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