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ZIB 8:00 vom 19.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 666vom 19.06.2026
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Folge 666: ZIB 8:00 vom 19.06.2026

9 Min.Folge vom 19.06.2026

Landeshauptleute beraten über Gesundheit und Bildung | Umweltminister: Österreich wird Klimaziele einhalten | GB: Starmer droht Kampfabstimmung | Pest schon vor 5.000 Jahren asugrbrochen | Tore, Tore, Tore bei Fußball-WM | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"

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