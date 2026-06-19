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ZIB 8:00
Folge 666: ZIB 8:00 vom 19.06.2026
9 Min.Folge vom 19.06.2026
Landeshauptleute beraten über Gesundheit und Bildung | Umweltminister: Österreich wird Klimaziele einhalten | GB: Starmer droht Kampfabstimmung | Pest schon vor 5.000 Jahren asugrbrochen | Tore, Tore, Tore bei Fußball-WM | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
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