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ZIB 8:30 vom 13.08.2026

ORF2Staffel 1Folge 595vom 13.08.2026
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Folge 595: ZIB 8:30 vom 13.08.2026

4 Min.Folge vom 13.08.2026

Rückführungszentrum in Uganda in Planung | Sonnenfinsternis begeistert Europa | Suche nach Erdbeben-Überlebende in Kolumbien wird schwerer | "Do & Co"-Chef nicht informiert über Trump-Evakuierung in Container | Wetter

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