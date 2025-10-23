ZIB 9:00 vom 23.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 770: ZIB 9:00 vom 23.10.2025
EU und USA verschärfen Druck auf Russland | Abschlussbericht zum Polizeieinsatz am Peršmanhof | Jänsch (ORF): "Scharfe Kritik an den Verantwortlichen" | Frauen-Streik in Wien für mehr Gleichstellung | Historisches Gebet von König Charles im Vatikan | Neuer Film über das Leben von Franz Kafka | Wetter
