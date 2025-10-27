ZIB 9:00 vom 27.10.2025 - 27.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Milei gewinnt überraschend erste Wahlrunde in Argentinien | Trump setzt Asien-Reise in Japan fort | PKK kündigt Truppenabzug in der Türkei an | Norris übernimmt WM-Führung nach Sieg in Mexiko | Florian David Fitz in neuer Komödie „No Hit Wonder“ | Wetter
