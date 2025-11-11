Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 9:00

ZIB 9:00 vom 11.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 790vom 11.11.2025
ZIB 9:00 vom 11.11.2025

Folge 790: ZIB 9:00 vom 11.11.2025

9 Min.Folge vom 11.11.2025

Berichte über höheres Budget-Defizit | Syrischer Übergangspräsident von Trump empfangen | US-Senat stimmt für Ende des Rekord-"Shutdowns" | Verschüttetes Blatten soll wieder aufgebaut werden | Delfin im Canale Grande in Venedig | Österreichischer Buchpreis an Dimitre Dinev | Wetter

