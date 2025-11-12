ZIB 9:00 vom 12.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 9:00
Folge 791: ZIB 9:00 vom 12.11.2025
9 Min.Folge vom 12.11.2025
Klima-Risiko-Index: Extremwetter weltweit nimmt zu | Immer mehr Menschen sind auf Sozialhilfe angewiesen | Länderdefizit fällt höher aus als erwartet | Österreich von EU-Solidaritätspflicht ausgenommen | Alternative Antriebe bei Neuwagen liegen im Trend | Premiere von "Das Ende ist nah“ im Schauspielhaus | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 9:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2