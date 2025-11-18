Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 9:00 vom 18.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 799vom 18.11.2025
9 Min.Folge vom 18.11.2025

Kennzeichnung von "Shrinkflation" geplant | Leichen nach doppelten Femizid in Wohnung entdeckt | UNO-Sicherheitsrat stimmt Gaza-Friedensplan zu | Saudischer Kronprinz zu Besuch in den USA | WM-Qualifikation: Tag der Entscheidung | Internationales Kinderfilmfestival in Wien | Wetter

