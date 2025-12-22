ZIB 9:00 vom 22.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 833: ZIB 9:00 vom 22.12.2025
Moskau: Russischer General durch Autobombe getötet | Miami : "Produktive und konstruktive" Ukraine-Gespräche | Integrationsbarometer: Karner verteidigt ÖVP-Posting | Schröder: Arnulf Rainer war Ausnahmeerscheinung | Neuer Rekordpreis für Gold | El Gordo: Höchstsumme bei Weihnachtslotterie | Pariasek (ORF): Boost durch Schwarz-Sieg? | Wetter
