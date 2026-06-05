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ZIB 9:00 vom 05.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1002vom 05.06.2026
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Folge 1002: ZIB 9:00 vom 05.06.2026

9 Min.Folge vom 05.06.2026

Montenegro hat gute Chancen für EU-Beitritt | Selenskyj bietet Putin persönliches Treffen an | Humpelstetter: Montenegro will 2028 in die EU | Pöcksteiner: Darum besucht Meinl-Reisinger Island | Waffenruhe im Nahen Osten wieder ignoriert | Annäherungsverbot: Jedes sechste missachtet | Wetter

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