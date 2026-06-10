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ZIB 9:00 vom 10.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1008vom 10.06.2026
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Folge 1008: ZIB 9:00 vom 10.06.2026

10 Min.Folge vom 10.06.2026

Budgetrede: Wo müssen wir sparen? | Biegler (ORF): So legt der Finanzminister seine Rede an | Winkelhofer (ORF): "Budget mit Einschnitten für sehr viele" | EU: 500 Millionen Euro für Landwirte | Nach Hubschrauberabschuss: US-Rache im Iran | Stiller Jahrestag nach Amoklauf in Grazer Schule | Wetter

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