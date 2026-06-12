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ZIB 9:00 vom 12.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1010vom 12.06.2026
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Folge 1010: ZIB 9:00 vom 12.06.2026

9 Min.Folge vom 12.06.2026

Clemens Pig wird neuer ORF-Chef | Kappacher (ORF): ORF-Finanzierung am dringlichsten | Trump verkündet wiederholt baldigen Iran-Deal | SpaceX beschert USA größten Börsengang | Perterer: Das bringt der Asyl- und Migrationspakt der EU | 50.000 Musikfans: Start für Nova Rock | Wetter

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