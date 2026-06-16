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ZIB 9:00 vom 16.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1014vom 16.06.2026
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Folge 1014: ZIB 9:00 vom 16.06.2026

9 Min.Folge vom 16.06.2026

USA/Iran: Friedensabkommen bereits digital unterschrieben | Primosch: "Müsse alternative Transportwege finden" | Zweites verpflichtendes Kindergartenjahr kommt | Kamala Harris bei Klimakonferenz in Wien | Veenenbos: "Man will nach vorne schauen und Lösungen präsentieren" | Ausstellung zum 100. Todestag von Albin Egger-Lienz | Wetter

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