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ZIB 9:00 vom 28.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1056vom 28.07.2026
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Folge 1056: ZIB 9:00 vom 28.07.2026

9 Min.Folge vom 28.07.2026

DSN-Chefin: Abstrakte Gefährdungslage in Österreich | Nur wenige nutzen neue Teilpension | Großbritannien will die Ukraine mehr unterstützen | Flammen rücken in Frankreich weiter vor | Bühnenbildner Fürhofer mit erster Einzelausstellung | Wetter

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