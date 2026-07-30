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ZIB 9:00
Folge 1058: ZIB 9:00 vom 30.07.2026
9 Min.Folge vom 30.07.2026
Erneut schwere Angriffe auf die Ukraine | Suche nach Guterres-Nachfolge beginnt | Burnham kündigt Pflegereform an | Waldbrandgefahr steigt weiter | Ressourcen der Erde für 2026 aufgebraucht | Rapid souverän in der nächsten Quali-Runde | Wetter
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