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ZIB 9:00 vom 03.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1062vom 03.08.2026
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Folge 1062: ZIB 9:00 vom 03.08.2026

9 Min.Folge vom 03.08.2026

Griechenland: Piloten starben bei Crash | Feuerwehr: Einsatzkräfte gut vorbereitet | Trump: Neuer Anlauf für Ende des Iran-Kriegs | 89 Prozent mehr Cyberangriffe mit KI | Greenpeace: Sugo-Fleisch nur zur Hälfte aus Österreich | Zirkus-Festival "La Strada" unter dem Motto "teil:haben" | Wetter | Verabschiedung

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