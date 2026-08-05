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ZIB 9:00 vom 05.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1064vom 05.08.2026
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Folge 1064: ZIB 9:00 vom 05.08.2026

9 Min.Folge vom 05.08.2026

Einbau von Klimaanlagen soll vereinfacht werden | Gstöttner sieht sich als Parteimanager | Kiew: 14 Tote nach russischen Angriffen | Lottoschein im Wert von einer Million Euro wiedergefunden | Ungleiches Duell: Fenerbahce Istanbul gegen Sturm Graz | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"

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