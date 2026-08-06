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ZIB 9:00 vom 06.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1065vom 06.08.2026
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Folge 1065: ZIB 9:00 vom 06.08.2026

9 Min.Folge vom 06.08.2026

Hitzewelle bringt Landwirtschaft und Feuerwehren an Grenzen | Europa kämpft mit den Folgen der Hitze | Iran und Oman einigen sich auf Schifffahrtsroute | Hiroshima: Gedenken an Atombomben-Opfer | Rapid und Austria kämpfen um gute Ausgangslage | Feimer widmet sich der Mutter-Tochter-Beziehung | Wetter

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