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ZIB 9:00 vom 07.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1066vom 07.08.2026
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Folge 1066: ZIB 9:00 vom 07.08.2026

8 Min.Folge vom 07.08.2026

Schwere Unwetter in Salzburg und Tirol | Klimaforscher: Österreich kann Vorbild sein | Oberhuber: "Nachhaltige Abkühlung derzeit nicht in Sicht" | Stocker sorgt mit Aussage über Kinderbetreuung für Kritik | Trump sieht Fortschritte bei Verhandlungen mit dem Iran | ORF und Philharmoniker verlängern Zusammenarbeit | Wetter

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