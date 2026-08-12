Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 9:00

ZIB 9:00 vom 12.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1071vom 12.08.2026
ZIB 9:00 vom 12.08.2026

ZIB 9:00 vom 12.08.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 9:00

Folge 1071: ZIB 9:00 vom 12.08.2026

9 Min.Folge vom 12.08.2026

Neue Verpackungsverordnung der EU gilt | Erdbeben: Verzweifelte Suche nach Vermissten in Kolumbien | András Baka ist offziell Ungarns neuer Präsident | Mega-Prozess gegen META | Feuer auf Fähre zwischen Bali und Lombok | Schutzbrillen vermeiden Schäden durch Sonnenfinsternis | Rapid spielt gegen Estland um Aufstieg | Wetter | Verabschiedung

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 9:00
ORF2
ZIB 9:00

ZIB 9:00

Alle 2 Staffeln und Folgen