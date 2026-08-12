ZIB 9:00 vom 12.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 9:00
Folge 1071: ZIB 9:00 vom 12.08.2026
9 Min.Folge vom 12.08.2026
Neue Verpackungsverordnung der EU gilt | Erdbeben: Verzweifelte Suche nach Vermissten in Kolumbien | András Baka ist offziell Ungarns neuer Präsident | Mega-Prozess gegen META | Feuer auf Fähre zwischen Bali und Lombok | Schutzbrillen vermeiden Schäden durch Sonnenfinsternis | Rapid spielt gegen Estland um Aufstieg | Wetter | Verabschiedung
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 9:00
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2000, Season 2025-2026: ORF 2