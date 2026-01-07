Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 9:00 vom 07.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 849vom 07.01.2026
8 Min.Folge vom 07.01.2026

Venezuela ruft Staatstrauer nach US-Militäraktion aus | EU-Agrarminister beraten über Freihandelsabkommen | Maier (ORF) über die Verhandlungen zum Mercosur-Abkommen | ÖSV-Herren hoffen auf Spitzenplatz in Madonna | Neues Nachmittagsprogramm auf ORF 2 | Wetter

