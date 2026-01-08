ZIB 9:00 vom 08.01.2026Jetzt kostenlos streamen
USA: Polizist erschießt Frau bei Einsatz | Tausende Menschen fliehen vor Kämpfen in Syrien | Letztes Ankunftszentrum für Ukrainer gesperrt | Prozessstart um Bandenkriege von 2024 | Franzose Noel gewinnt Slalom-Klassiker | Strenger Winter bringt Verkehrschaos | Wetter
