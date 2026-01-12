Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 9:00

ZIB 9:00 vom 12.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 854vom 12.01.2026
ZIB 9:00 vom 12.01.2026

ZIB 9:00 vom 12.01.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 9:00

Folge 854: ZIB 9:00 vom 12.01.2026

9 Min.Folge vom 12.01.2026

Iran: Berichte über hunderte Tote | Beller (ORF): "Weitere US-Militärbasen bereits möglich" | Ermittlungen gegen US-Notenbankchef | Regierung berät über Teuerung | Neuer Reparaturbonus startet in Österreich | Vierfacherfolg bei den Golden Globes | Wetter

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 9:00
ORF2
ZIB 9:00

ZIB 9:00

Alle 3 Staffeln und Folgen