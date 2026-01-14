ZIB 9:00 vom 14.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Folge 856: ZIB 9:00 vom 14.01.2026
KTM baut 500 Stellen ab | Klausur: Regierung schnürt Maßnahmenpaket | Pilnacek U-Ausschuss startet mit Lokalaugenschein | Dannhauser (ORF) über den U-Ausschuss | Frauenleiche in Niederösterreich gefunden | Kohl (ORF) über Außenminister-Treffen in Washington | Premiere von "Greenland 2" in den Kinos | Wetter
