ORF2Staffel 2026Folge 856vom 14.01.2026
10 Min.Folge vom 14.01.2026

KTM baut 500 Stellen ab | Klausur: Regierung schnürt Maßnahmenpaket | Pilnacek U-Ausschuss startet mit Lokalaugenschein | Dannhauser (ORF) über den U-Ausschuss | Frauenleiche in Niederösterreich gefunden | Kohl (ORF) über Außenminister-Treffen in Washington | Premiere von "Greenland 2" in den Kinos | Wetter

