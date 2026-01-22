Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 9:00

ZIB 9:00 vom 22.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 866vom 22.01.2026
9 Min.Folge vom 22.01.2026

Trump zieht Zolldrohungen zurück | Perterer (ORF): "Das Abkommen bleibt ein Mysterium" | Über 3.000 Tote: Iran nennt erstmals Zahlen nach Protesten | Egisto Ott: Beginn des Spionage-Prozesses | Steigende Anzahl an rechtextremen Delikten | Wintervogelzählung: Zahl der Vögel pro Garten sinkt | Wetter

