Folge 871: ZIB 9:00 vom 27.01.2026
9 Min.Folge vom 27.01.2026
Sozialwirtschaft einigt sich auf neuen Kollektivvertrag | Handelsabkommen zwischen Europa und Indien fixiert | USA: Abzug erster Beamten bei Einwanderungsbehörde | Frankreich: Social-Media-Verbot für Jugendliche auf dem Weg | Studierende stark mental belastet | "Alles vergessen": Neue Ausstellung in Jüdischen Museen | ÖSV-Herren bereit für Riesentorlauf in Schladming | Wetter
