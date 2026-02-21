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ZIB 9:00
Folge 896: ZIB 9:00 vom 21.02.2026
8 Min.Folge vom 21.02.2026
Trump beharrt auf Zollpolitik | Ungarn blockiert Ukraine-Darlehen | KI statt Latein: Wiederkehr bleibt bei Reformplan | Skicross: Österreicher mit Außenseiterchancen | ESC: Cosmo gewinnt Vorentscheid | Neuschnee sorgt für Einsätze im ganzen Land | Wetter
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