11 Min.Folge vom 28.02.2026

Israel meldet "Präventionsschlag" gegen Iran | Trump bestätigt US-Kampfeinsatz | Iran ruft nationalen Notstand aus | "Beginn einer großen Eskalation" | Kriegleder (ORF): "Atomverhaldlungen nur eine Finte?" | Tote bei Flugzeugunglück in Bolivien | Premiere mit Humor: „L’opera seria“ in Wien | Wetter

