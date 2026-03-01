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ZIB 9:00 vom 01.03.2026

ORF2Staffel 2026Folge 904vom 01.03.2026
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Folge 904: ZIB 9:00 vom 01.03.2026

21 Min.Folge vom 01.03.2026

Nach der Tötung seines obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei hat das iranische Regime Vergeltung angekündigt. Die Kriegshandlungen gingen am Sonntag weiter. Während der Iran zahlreiche Raketen auf Israel und arabische US-Verbündete abfeuerte, begann die israelische Armee eine neue Angriffswelle gegen Ziele in der Islamischen Republik.

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