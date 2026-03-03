ZIB 9:00 vom 03.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Folge 906: ZIB 9:00 vom 03.03.2026
16 Min.Folge vom 03.03.2026
Netanjahu: Angriff notwendig gewesen | Huemer: "Lage ist sehr unübersichtlich" | Wildner: "Iran versucht auf Zeit zu spielen" | Reise-Chaos im Nahen Osten | Siebenhofer: "Chinesen in der Vermittlerrolle" | Fortsetzung im Prozess gegen Wöginger | Unzufriedenheit mit Gesundheitssystem wächst | Wetter
