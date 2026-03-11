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ZIB 9:00 vom 11.03.2026

ORF2Staffel 2026Folge 914vom 11.03.2026
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Folge 914: ZIB 9:00 vom 11.03.2026

9 Min.Folge vom 11.03.2026

Regierung prüft hohe Spritpreise | IEA erwägt große Freigabe von Ölreserven | Eskalation im Iran beeinflusst Ölpreise | Tödlicher Busbrand in der Schweiz | Pilnacek-U-Ausschuss tagt erneut | Wachter: "IT-Experte gibt Aufschluss über Smartwatch" | Spektakulärer Vulkanausbruch auf Hawaii | Wetter

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