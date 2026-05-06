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ZIB 9:00 vom 06.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 970vom 06.05.2026
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Folge 970: ZIB 9:00 vom 06.05.2026

10 Min.Folge vom 06.05.2026

Ukraine-Krieg: Waffenruhe angekündigt | Zollkonflikt belastet G7-Treffen in Paris | Trump spricht von möglichem Iran-Abkommen | Merz: Regierung als "letzte Chance der Mitte“ | Pilnacek-Ausschuss: "Es geht um sein Smartphone" | Symposium zu Cankars 150. Geburtstag | Wetter

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