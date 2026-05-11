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ZIB 9:00 vom 11.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 975vom 11.05.2026
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Folge 975: ZIB 9:00 vom 11.05.2026

9 Min.Folge vom 11.05.2026

Trump weist Irans Forderungen zurück | Kreuzfahrtschiff "Hondius": Erste Passagiere zurückgeflogen | Schülerinnen und Schüler absolvieren Mathe-Matura | Soziologe fordert stärkere Elternrolle bei Integration | Erzbischof Grünwidl zu Antrittsbesuch bei Papst | ESC startet unter strengen Sicherheitsmaßnahmen | Berliner läuft 600 Kilometer in 5 Tagen | Wetter

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