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ZIB 9:00 vom 19.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 983vom 19.05.2026
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Folge 983: ZIB 9:00 vom 19.05.2026

8 Min.Folge vom 19.05.2026

Chinas Staatschef Xi empfängt Putin | Siebenhofer: "Besuch für Putin wichtiger als für Jinping" | Russland-Experte: Putin verliert Rückhalt im eigenen Land | Kalifornien: Tote bei Angriff auf islamisches Zentrum | Swift-Anschlagspläne: Prozess wird fortgesetzt | Neue Zivilschutz-App startet im Herbst | Wetter

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