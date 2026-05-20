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ZIB 9:00 vom 20.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 984vom 20.05.2026
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Folge 984: ZIB 9:00 vom 20.05.2026

5 Min.Folge vom 20.05.2026

EU-Einigung auf Handelsdeal mit USA | Putin zu Gesprächen in Peking | Siebenhofer: "Die wichtigsten Dokumente sind nicht unterzeichnet" | Urteil im Ott-Prozess erwartet | Ott-Urteil "eher am Abend" erwartet | Wetter

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