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ZIB 9:00
Folge 984: ZIB 9:00 vom 20.05.2026
5 Min.Folge vom 20.05.2026
EU-Einigung auf Handelsdeal mit USA | Putin zu Gesprächen in Peking | Siebenhofer: "Die wichtigsten Dokumente sind nicht unterzeichnet" | Urteil im Ott-Prozess erwartet | Ott-Urteil "eher am Abend" erwartet | Wetter
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