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ZIB 9:00 vom 22.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 986vom 22.05.2026
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Folge 986: ZIB 9:00 vom 22.05.2026

9 Min.Folge vom 22.05.2026

Korosec verteidigt Pensionsanpassung unter Teuerungsrate | US-Außenminister bei Gipfel zur NATO-Neuordnung | Pilgerfahrt nach Mekka: Letzte Vorbereitungen | ÖFB-Team fokussiert auf WM-Generalprobe | Kleinkinder ausgesetzt: Mutter und Stiefvater gefasst | Wetter

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