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ZIB 9:00 vom 27.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 991vom 27.05.2026
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Folge 991: ZIB 9:00 vom 27.05.2026

10 Min.Folge vom 27.05.2026

Prozessstart nach Terrorattentat in ViIlach | Kandioler-Kiml (ORF): Großes Interesse an Prozess | Holzleitner über Budgetpläne für Unis 00:43 Min.ZIB & Info | Mehr als 120 Luftangriffe im Libanon | Drei Wochen ohne Handy: Jugendliche berichten | "Vivaldi und Ich": Komponist trifft Schülerin | Wetter

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