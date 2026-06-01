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ZIB 9:00
Folge 998: ZIB 9:00 vom 01.06.2026
9 Min.Folge vom 01.06.2026
Schwere Unwetter forderten Einsatzkräfte | Spritpreisbremse bleibt in abgespeckter Form in Kraft | Wien: Prozessstart gegen Unterstützer des Assad-Regimes | Bendas: "Durchaus historischer Prozess" | Kolumbien: Stichwahl um Präsidentenamt | Kernmayer: "Sicherheit war ganz zentrales Thema" | Wetter
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