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ZIB 9:00 vom 01.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 998vom 01.06.2026
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Folge 998: ZIB 9:00 vom 01.06.2026

9 Min.Folge vom 01.06.2026

Schwere Unwetter forderten Einsatzkräfte | Spritpreisbremse bleibt in abgespeckter Form in Kraft | Wien: Prozessstart gegen Unterstützer des Assad-Regimes | Bendas: "Durchaus historischer Prozess" | Kolumbien: Stichwahl um Präsidentenamt | Kernmayer: "Sicherheit war ganz zentrales Thema" | Wetter

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