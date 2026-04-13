ZIB erklärt: Wahlergebnis in Ungarn - Analyst Andreas Grassl im InterviewJetzt kostenlos streamen
ZIB erklärt mit Stefan Lenglinger
Folge 2: ZIB erklärt: Wahlergebnis in Ungarn - Analyst Andreas Grassl im Interview
50 Min.Folge vom 13.04.2026
Andreas Grassl ist einer der einflussreichsten politischen Beobachter in den sozialen Medien in Österreich. Er hat dutzende Länder bereist, um von dort aus die Weltpolitik auf Social Media verständlich zu machen, ihm folgen hunderttausende Leute. Im Podcast "ZIB erklärt mit Stefan Lenglinger" spricht er über die Bedeutung der Wahl in Ungarn für Europa, über den Nahen Osten und seine eigenen Zukunftspläne. Sendungshinweis: ZIB 1, 13. April 2026, 19:30 Uhr in ORF 2
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