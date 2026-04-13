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ZIB erklärt mit Stefan Lenglinger

ZIB erklärt: Wahlergebnis in Ungarn - Analyst Andreas Grassl im Interview

ORF2Staffel 1Folge 2vom 13.04.2026
ZIB erklärt: Wahlergebnis in Ungarn - Analyst Andreas Grassl im Interview

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ZIB erklärt mit Stefan Lenglinger

Folge 2: ZIB erklärt: Wahlergebnis in Ungarn - Analyst Andreas Grassl im Interview

50 Min.Folge vom 13.04.2026

Andreas Grassl ist einer der einflussreichsten politischen Beobachter in den sozialen Medien in Österreich. Er hat dutzende Länder bereist, um von dort aus die Weltpolitik auf Social Media verständlich zu machen, ihm folgen hunderttausende Leute. Im Podcast "ZIB erklärt mit Stefan Lenglinger" spricht er über die Bedeutung der Wahl in Ungarn für Europa, über den Nahen Osten und seine eigenen Zukunftspläne. Sendungshinweis: ZIB 1, 13. April 2026, 19:30 Uhr in ORF 2

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