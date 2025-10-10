ZIB Flash 2 vom 10.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 1930: ZIB Flash 2 vom 10.10.2025
Folge vom 10.10.2025
Trumps Friedensplan beginnt mit Waffenruhe in Nahost | Russland greift ukrainisches Energienetz an | Friedensnobelpreis geht an venezolanische Oppositionspolitikerin Machado | Enttäuschte Krisper legt Nationalratsmandat nieder und kritisiert NEOS für Messengerüberwachung | Goldenstein-Nonnen zeigen Probst nach Abschiebung ins Altersheim an | Erdbeben der Stärke 7,4 erschüttert die Philippinen
