ZIB Flash 1 vom 20.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Flash
Folge 1965: ZIB Flash 1 vom 20.10.2025
4 Min.Folge vom 20.10.2025
Louvre: Suche nach Räubern | Neues Sanktionspaket gegen Russland geplant | Diskussion rund um Kopftuchverbot | Flugzeugunglück auf Hongkonger Flughafen | Wetter Anmerkung der Redaktion: Die Boeing-Maschine ist auf der Rollbahn mit einem Fahrzeug zusammengestoßen, nicht mit einem anderen Flugzeug. Bei den beiden Toten handelt es sich um Sicherheitsmitarbeiter des Flughafens Hongkong.
