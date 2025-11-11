ZIB Flash 2 vom 11.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Flash
Folge 2046: ZIB Flash 2 vom 11.11.2025
6 Min.Folge vom 11.11.2025
Bei Neuanstellung: Immer mehr nicht voll ausgebildete Lehrkräfte | USA: Shutdown könnte enden | Türkei: Erdogan-Gegner drohen hunderte Jahre Haft | Salzburg /Kaprun: Gedenken an Seilbahn-Katastrophe | ÖFB-Team: WM-Vorbereitungen auf Zypern
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Flash
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1