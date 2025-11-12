ZIB Flash 2 vom 12.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Flash
Folge 2050: ZIB Flash 2 vom 12.11.2025
6 Min.Folge vom 12.11.2025
Regierung will digitale Souveränität stärken | Stellenabbau bei Voestalpine | VKI: Eis ist "ärgerlichstes Produkt" | Westjordanland: Gewalt durch Siedler nimmt zu | Mehr Mikroplastik im Meer | WAC: Ära Pacult geht zu Ende
ZIB Flash
