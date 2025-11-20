ZIB Flash 1 vom 20.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 2079: ZIB Flash 1 vom 20.11.2025
Folge vom 20.11.2025
Kopftuchverbot kommt ab Herbst 2026 | Nach Unimarkt-Pleite: 23 Filialen werden übernommen | USA/Russland: Geheimplan für Ukraine sorgt für Wirbel | NASA: Neue Bilder von 3I/Atlas | Erster Schnee in Kärnten | Wetter
