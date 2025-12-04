ZIB Flash 1 vom 04.12.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Flash
Folge 2129: ZIB Flash 1 vom 04.12.2025
4 Min.Folge vom 04.12.2025
Lebensmittel: EU lockert Gentechnik-Regeln | Private Haushalte: Fast 30 Mrd. Euro gespart | Italien: Ermittlungen gegen Luxus-Modelabels | Britische Studie: Viele Arztbesuche ohne medizinischen Grund | Wort des Jahres | Wetter
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1