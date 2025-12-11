ZIB Flash 2 vom 11.12.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Flash
Folge 2152: ZIB Flash 2 vom 11.12.2025
Folge vom 11.12.2025
Einigung bei Stromgesetz ist fix | Nationalrat beschließt Kopftuchverbot | Grasser soll ab Jänner Fußfessel bekommen | Rutte: "Nato Russlands nächstes Ziel" | USA beschlagnahmen Tanker vor Venezuela | WM 2026: Bewerbung für Tickets wieder möglich
