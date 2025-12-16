ZIB Flash 3 vom 16.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 2170: ZIB Flash 3 vom 16.12.2025
4 Min.Folge vom 16.12.2025
EU drückt auf Bremse beim Verbrenner-Aus | Nationalrat: Strom ab 2026 billiger | Kind zeigte Notzeichen: Freispruch für Stiefvater | Kärnten: Fäkalien-Attacke auf Polizei | FIFA krönt Weltfussballer | Wetter
